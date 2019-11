Marsz Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Warto pomagać [ZDJĘCIA]

Każdy może pomagać

"W sobotę 16 listopada ogłosimy całemu światu, że można już wybrać rodzinę w potrzebie włączonej do Szlachetnej Paczki, ufundować indeks dla wybranego dziecka z Akademii Przyszłości. Pokażmy, że Mądra Pomoc to konkretne czyny i wartości, którymi żyjemy na co dzień" - zachęcali do wzięcia udziału w Marszu Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości organizatorzy wydarzenia.

Marsz Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości to wielkie święto wolontariuszy. Uczestnicy wydarzenia spotkali się pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika przy Krakowskim Przedmieściu, aby przejść ulicami Warszawy. Podobnie było w wielu innych polskich miastach.

Na miejscu był obecny nasz fotoreporter.