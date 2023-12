Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w podwarszawskim Józefowie przejdzie rozbudowę. To będzie pierwsza taka placówka w Polsce

Neuropsychiatria na Mazowszu

Wielka rozbudowa Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

Co znajdzie się w obiekcie?

Zaplecze edukacyjne

To bardzo ważne, ponieważ nasi specjaliści prowadzą zajęcia ze studentami, szkolą lekarzy i psychoterapeutów, edukują rodziców. W czasach, kiedy zamykają się oddziały psychiatryczne dla dzieci, my idziemy pod prąd – otwieramy nowy oddział, nową szkołę i nową izbę przyjęć, poprawiając jakość leczenia pacjentów. Oprócz leczenia zajmujemy się również profilaktyką zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W nowej lokalizacji będziemy rozwijać psychoedukację dla rodziców, aby uczyć ich postępowania z zaburzonym dzieckiem. Mam również dobrą wiadomość dla lekarzy rezydentów, studentów i praktykantów, którzy zyskają nowe przestrzenie wykładowe, bibliotekę oraz zaplecze socjalne. Powstanie też przestronna sala gimnastyczna i dwie małe sale do ćwiczeń, a także kawiarnia - mówi Michał Stelmański, prezes Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.

Pierwszy taki ośrodek w Polsce

Uważam za absolutnie konieczne utworzenie specjalistycznego ośrodka zdrowia psychicznego niemowlęcia i małego dziecka w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Ten szpital już teraz dysponuje doskonałą kadrą, przygotowaną do prowadzenia takiej dodatkowej działalności na szeroką skalę. Oczekujemy na pełne wsparcie ze strony rządu, NFZ i ministerstwa zdrowia, co umożliwi szybką i sprawną realizację tej inwestycji ze środków samorządu Mazowsza - podkreśla przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski.

Już teraz specjaliści z tego szpitala prowadzą psychoterapię dla rodziców i niemowląt do 12. miesiąca życia. Pacjenci są przyjmowani do Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego Wieku Rozwojowego w Józefowie.

W odpowiedzi na złożony do NFZ projekt stworzenia ośrodka szpital otrzymał rekomendację przystąpienia do konkursu.

Pomoc niemowlętom wymaga specyficznego podejścia i wiedzy, innego przygotowania merytorycznego. Od ponad trzech lat rozwijamy innowacyjny projekt psychiatrii i psychoterapii niemowląt, małych dzieci. Dążymy do tego, aby utworzyć ośrodek zdrowia psychicznego małego dziecka i rodziny. Ubiegaliśmy się i wciąż ubiegamy o sformalizowanie tej kwestii. O pomoc zwracaliśmy się zarówno do ministerstwa zdrowia, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. Bez skutku. Negatywne odpowiedzi są dla nas zaskoczeniem, bo rzadko się zdarza, aby odrzucać precyzyjnie przygotowany projekt z zespołem gotowym do pracy - przekazała dr n. med. Lidia Popek.

Pomoc dzieciom na wczesnym etapie życia

Dr n. med. Lidia Popek tłumaczy, że to, co się dzieje na najwcześniejszym etapie życia dziecka, nawet w okresie prenatalnym, wpływa na to, w jaki sposób rozwija się psychika człowieka i jak funkcjonuje on w przyszłości emocjonalnie, społecznie.