Hoża 29/31. Zarząd wspólnoty rozpoczął kontrowersyjny remont na własną rękę? W tle problemy prawne i finansowe

Po kilku latach sytuacja powraca. Tym razem nie chodzi już o parking, a o całą nieruchomość w której mieszka ponad setka rodzin. Jeden z mieszkańców tłumaczy, że sprawa jest kuriozalna. Jego zdaniem nie ma podstaw prawnych, by obecny zarząd nadal funkcjonował. Kolejne wątpliwości dotyczą rozliczeń finansowych, kontrowersyjnego kredytu i nietypowego remontu.

Zaczęło się od wojny o parking. Kilka lat temu mieszkańcy kamienicy ze Śródmieścia, przy ul. Hożej 29/31, mieli płacić za parkowanie na własnym podwórku. Pieniądze miał inkasować dwuosobowy zarząd wspólnoty. Gdy mieszkańcy podnieśli larum, okazało się, że podwórko nie należy do wspólnoty, tylko do miasta. W odwecie zarząd pozabierał tabliczki informujące o działalności prowadzonej w budynku przez mieszkańców.

Remont jest czy go nie ma?

Kontrowersyjny kredyt

- Zebrano ponad milion złotych na remont (od mieszkańców – red.). Pieniędzy do tej pory nie użyto. Następnie zaciągnięto kredyt na 1,5 miliona złotych. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? - zastanawia się w rozmowie ze mną Konrad Szołajski, jeden z mieszkańców.

Teoretycznie przeznaczono je na remont elewacji. Jednak jak przyjrzymy się kamienicy, wydaje się, że nie jest on niezbędny. W okolicy jest wiele budynków będących w znacznie gorszym stanie. Tak też uważają mieszkańcy. Miasto również jest przeciwne pracom remontowym. Innego zdania był jednak dwuosobowy zarząd, który – według naszych źródeł – faktycznie działa jednoosobowo. Postanowił, że trzeba się zapożyczyć i rozpoczynać prace.

Wątpliwości w sprawie kredytu były tak duże, że dzielnica zwróciła się w tej sprawie do banku. Stamtąd ma uzyskać informację, kto faktycznie zawarł umowę kredytową i czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Gdy kwestia remontu zaczęła robić się „gorąca”, nagle przy kamienicy pojawiło się rusztowanie. Urzędnicy stwierdzili, że stoi na terenie miejskim. Do tego bezprawnie. - Wezwano zarząd do zabrania rusztowania. Następnie wyznaczono „karę” 3 tys. zł miesięcznie, która obciąża konto spółdzielni – słyszymy od mieszkańca.

Problematyczne kwestie finansowe

Jak słyszymy, wspomniany remont to jeden z wielu przykładów wątpliwości związanych z finansami wspólnoty. Z tego względu mieszkańcy zgłosili się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście, by urzędnicy pomogli „wyprostować” sytuację.

- Na zebraniach jest manipulacja. Niektórzy przychodzą i nic nie rozumieją. Wielu właścicieli mieszka za granicą: w Australii i w USA, więc jest problem z uzyskaniem większości – twierdzi Konrad Szołajski.

Tutaj również pojawiają się wątpliwości. Zdaniem niektórych, obecny zarząd został odwołany. Sam prezes jest innego zdania. Urzędnicy, którzy podjęli się wyjaśnienia sprawy, są w kropce.