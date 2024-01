Złota 44. Zakaz sprzedaży mieszkania Rafała Zaorskiego? Jest decyzja sądu. Trwa „wojna bogaczy”

„Wojna bogaczy”. Do kogo należy mieszkanie w Złotej 44?

Zakaz sprzedaży mieszkania? Sąd podjął decyzję

Oznacza to, że do czasu zakończenia postępowania Rafał Zaorski nie może sprzedać swojego apartamentu. Co więcej, zakaz został wpisany w księdze wieczystej nieruchomości. To jednak dopiero pierwszy krok. Wspólnota dąży do licytacji mieszkania. W tej sprawie do sądu trafił już opasły, kilkudziesięciostronicowy wniosek.

„ W ocenie Wspólnoty udzielenie zabezpieczenia stanowi potwierdzenie, że prawo własności lokalu mieszkalnego i dysponowania nim nie jest prawem bezwzględnym i może być ograniczone w sytuacji, w której naruszane są prawa i wolności właścicieli pozostałych mieszkań, bezpieczeństwo, dobre obyczaje, porządek domowy i dobrosąsiedzkie stosunki” – czytamy w oświadczeniu wspólnoty mieszkaniowej.

Jak czytamy, działania te mają „chronić prawa członków wspólnoty”. Gdyby faktycznie doszło do licytacji, byłoby to pierwszy w historii przypadek zlicytowania majątku miliona nie z powodu długów, a ze względu na spory pomiędzy mieszkańcami.