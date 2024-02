Mieszkanie w Warszawie. Ceny przebijają kolejny sufit. Z każdym rokiem stać nas na mniejsze mieszkanie

To kolejny miesiąc ze wzrostem cen. Za metr nowego mieszkania w Warszawie płacimy już średnio 17 120 zł – wynika z danych portalu RynekPierwotny.pl. To dwukrotność średniej pensji w stolicy. - Na razie nic nie wskazuje na to, by podwyżki miały się zatrzymać. Ceny rosną mimo zakończenia programu BK2% – wskazuje Marek Wielgo, ekspert portalu.

Przypomnijmy, że od lipca ubiegłego roku, gdy wystartował rządowy program kredytowy, ceny mieszkań wystrzeliły. W ciągu roku średnia cena za metr kwadratowy nowego „M” wzrosła aż o 3,4 tysiąca złotych. Stawki rosną w zawrotnym tempie. Co ważne, wygląda na to, że to nie koniec podwyżek.