Prochownia Żoliborz niebawem powróci? Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę

Prochownię Żoliborz przez prawie 10 lat prowadziła Marianna Zjawińska, jednak umowa dzierżawy wygasła w styczniu ubiegłego roku, a ogłoszony konkurs wygrała inna firma. Oferta budziła jednak duże wątpliwości. Mieszkańcy stolicy, w tym wiele osób związanych z kulturą, zaczęło protestować.

Po kontrowersyjnym przejęciu Prochowni Żoliborz przez nowego dzierżawcę, miejsce to straciło wielu fanów, a do naszej redakcji docierały sygnały, że okoliczni mieszkańcy przestali odwiedzać regularnie lokal. Finalnie lokal został zamknięty. Pojawił się cień nadziei dla tego miejsca, kiedy stołeczny ratusz przekazał, że doszło do porozumienia z twórczynią lokalu.

Z początkiem lipca tego roku władze miasta ogłosiły jednak, że rezygnują z dotychczasowych ustaleń i do dzierżawy z Marianną Zjawińską nie dojdzie. Wówczas wyszło na jaw, że i park Żeromskiego i sama Prochownia trafią pod kontrolę dzielnicy. Zadecydowano, aby obiekt przekazać Domowi Kultury.