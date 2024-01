Mazowsze. Pijany kierowca próbował wręczyć łapówkę policjantom. Zaoferował 10 tysięcy złotych, by ci puścili go wolno

Otwoccy policjanci dostali zgłoszenie o kolizji, zgodnie z którym mężczyzna miał uderzyć w ogrodzenie. Na miejscu policjanci zastali pusty samochód "wbity" w ogrodzenie. Patrolowcy szybko ustalili, jak wyglądał kierowca i ruszyli jego śladem.

Policjanci dojrzeli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, który ukrywał się w jednej z bocznych uliczek. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i od razu zauważyli, że jest on nietrzeźwy, ledwo stoi na nogach. Zatrzymany 36- latek początkowo wszystkiego się wypierał jednak, gdy zdał sobie sprawę z nieuchronności kary, postanowił zmienić taktykę. Zaproponował policjantom 10 tys. zł. w zamian za to, by ci puścili go wolno. Tym zachowaniem mężczyzna narobił sobie jeszcze więcej kłopotów - przekazał sierż. szt. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.