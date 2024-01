Policja podsumowała sylwestra i Nowy Rok. Nikt nie zginął na warszawskich drogach

Jak podaje Komenda Stołeczna Policji okresie sylwestrowym doszło do siedmiu wypadków na drogach; osiem osób zostało rannych W okresie sylwestrowym, tj. od 30 grudnia do 1 stycznia, na drogach garnizonu stołecznego doszło do siedmiu wypadków; nikt nie zginął, ale osiem osób zostało rannych - poinformowała we wtorek na platformie X (dawniej Twitter) Komenda Stołeczna Policji.

Jak przekazała KSP, w tym czasie odnotowano 107 kolizji oraz zatrzymano 36 kierujących pod wpływem alkoholu. Wcześniej Komenda Głowna Policji poinformowała, że w od 29 grudnia do 1 stycznia, na drogach w całym kraju doszło do 160 wypadków, w których zginęło 18 osób, 181 zostało rannych. Policja zatrzymała 924 nietrzeźwych kierowców.

Według policyjnych statystyk w Sylwestra zatrzymano 200 nietrzeźwych, a wypadkach śmierć poniosło 6 osób (w 2022 r. było 5 ofiar śmiertelnych). W pierwszy dzień nowego roku doszło do 38 wypadków, w których zginęły 4 osoby, rok temu było 11 ofiar. W Nowy Rok 2024 policjanci zatrzymali więcej nietrzeźwych kierowców niż w 2023. W poniedziałek - 356 nietrzeźwych, a rok temu - 299.