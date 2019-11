Metro na Bródnie. Wmurowano kamień węgielny pod budowę tuneli. Kiedy pojedzie nimi metro?

Na antresoli przyszłej stacji metra C21 Bródno wmurowano kamień węgielny pod budowę. - Jeszcze w tym roku trafią tu tarcze dążące i wiosną rozpoczniemy się dążenie tuneli - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Podczas uroczystości, w której wzięli udział przedstawiciele wykonawcy, miejscy urzędnicy, a także ambasador Turcji, dziennikarze mogli zajrzeć do przyszłej antresoli, pod którą za niecałe dwa lata pojadą pociągi. Na stacji, można powiedzieć, że zgodnie z tradycją, zamurowano także kamień węgielny z aktem erekcyjnym oraz kapsułę czasu. - Do kapsuły czasu wkładamy zdjęcia i fotografie miejsc, w których powstaje metro oraz rysunki najmłodszych warszawiaków - mówi Trzaskowski.

Wykonawca, czyli turecka firma Gulermak (we współpracy z włoskim Astaldi), zbudował już ściany szczelinowe oraz stropy kondygnacji -1. To tam odbyła się uroczystość. Tarcze drążące, które zostaną uruchomione wiosną ruszą stąd w kierunku stacji C18 Trocka. Tunel II linii metra o długości 3,9 km będzie biegł pod ulicą Kondratowicza do stacji C20 Kondratowicza (w pobliżu urzędu dzielnicy), a dalej łukiem w kierunku osiedli na Zaciszu (stacja C19 Zacisze, pod ul. Figara).