Miało być ponad 1000 km tras rowerowych na Mazowszu. Czy wysokie oferty w przetargu opóźnią ambitne plany?

Jak pisaliśmy w zeszłym miesiącu, samorząd województwa przygotowuje wielką koncepcje rozbudowy tras rowerowych. Docelowo ma powstać aż 1 100 km tras dróg rowerowych. Pierwsze dwie umowy dotyczące koncepcji budowy ok. 550 km tras rowerowych zostały już podpisane. Ale w przypadku kolejnych pojawiły się problemy finansowe. Złożono oferty znacznie wykraczające poza planowany budżet.

Ponad 1000 km tras rowerowych w planach na Mazowszu

Przypomnijmy, że trasy, których koncepcja ma zostać opracowana, mają połączyć Warszawę z województwami łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Na ten cel sejmik Mazowsza zarezerwował 11 mln zł. Podpisano już umowy na zaprojektowanie dwóch z nich. Pierwsza dotyczy przebiegu trasy wzdłuż Wisły i na linii Kozienice – Radom – woj. świętokrzyskie. Druga umowa dotyczy przebiegu wzdłuż linii kolejowych. Obejmuje trasę z Warszawy do Żyrardowa i województwa łódzkiego (ok. 60 km), trasę z Warszawy do Ciechanowa i woj. warmińsko-mazurskiego (ok. 100 km) oraz trasę z Warszawy do Siedlec i województwa podlaskiego (ok. 150 km), a także pierwszy odcinek trasy z Warszawy do Radomia wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Radom, odcinek do Piaseczna, połączony z trasą wzdłuż Wisły (ok. 35 km). Koszt umowy to 3,6 mln zł.

- W najbliższym czasie województwo przystąpi do podpisania umów na koncepcje programowe kolejnych tras. W ich przypadku przetargi musiały zostały ponowione ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe. Mowa o trasach wzdłuż Wisły w regionie mazowieckim regionalnym (ok. 170 km), z Warszawy do Ostrołęki i granicy województwa podlaskiego (ok. 175 km) oraz z Warszawy do granicy województwa lubelskiego (ok. 205 km). Termin składania ofert to 4 marca – mówiła pod koniec lutego, podczas podpisania dwóch ww. umów, dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Problemy z przetargami

Niestety ponowienie przetargu nie przyniosło znacznie lepszych efektów dla samorządu. Chodzi o trasy EuroVelo 2 oraz EuroVelo 11. Pierwsza z nich to fragment rozpoczynający się w Warszawie do granicy województwa lubelskiego, a więc nieco ponad 200 km. To fragment wielkiej trasy z Irlandii do Moskwy. Natomiast EuroVelo 11 to trasa z Norwegii do Grecji. W przypadku Mazowsza chodzi o odcinek 175 km od Warszawy do granicy województwa podlaskiego. Ma przebiegać m.in. wzdłuż Kanału Żerańskiego już dziś będącego atrakcyjną trasą dla rowerzystów.

W przypadku EuroVelo 2 zarezerwowano 1,44 miliona zł (oferty od 1,87 mln zł do prawie 4 mln zł), a w drugim przypadku zabezpieczono 1,1 mln zł (oferty od 1,65 mln zł do prawie 4 mln zł). Póki co nie wiadomo czy samorząd będzie chciał znaleźć dodatkowe środki, które pozwolą na podpisanie tych umów czy po raz kolejny anulować postępowanie i rozpisać kolejne. Pytanie czy w końcu zostanie podniesiony budżet przewidziany na planowanie tych inwestycji. Jeśli chodzi o trasy dla których udało się podpisać umowy, czas przeznaczony na przygotowanie koncepcji to rok. Po tym czasie można przystąpić do przygotowania przetargów na budowę. Wraz z projektowaniem wykonawca ma bowiem uzyskać dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji w terenie.

