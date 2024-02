Ponad 1000 km tras rowerowych powstanie na Mazowszu. Wielka inwestycja w infrastrukturę i turystykę rowerową

EuroVelo na Mazowszu. Dwie pierwsze trasy w przygotowaniu

Trasy, których koncepcja ma zostać opracowana, mają połączyć Warszawę z województwami łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Na ten cel sejmik Mazowsza zarezerwował 11 mln zł. Dzisiaj podpisano umowy na zaprojektowanie dwóch z nich. Pierwsza dotyczy przebiegu trasy wzdłuż Wisły i na linii Kozienice – Radom – woj. świętokrzyskie. Obejmuje trasę wzdłuż Wisły w regionie warszawskim stołecznym (ok. 110 km) oraz trasę z Kozienic do Radomia i województwa świętokrzyskiego (ok. 95 km). Koszt umowy to 2,3 mln zł.

Druga umowa dotyczy przebiegu wzdłuż linii kolejowych. Obejmuje trasę z Warszawy do Żyrardowa i województwa łódzkiego (ok. 60 km), trasę z Warszawy do Ciechanowa i woj. warmińsko-mazurskiego (ok. 100 km) oraz trasę z Warszawy do Siedlec i województwa podlaskiego (ok. 150 km), a także pierwszy odcinek trasy z Warszawy do Radomia wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Radom, odcinek do Piaseczna, połączony z trasą wzdłuż Wisły (ok. 35 km). Koszt umowy to 3,6 mln zł. Przewidziany czas na opracowanie koncepcji to rok od podpisania umów. Następnym krokiem będzie przygotowanie projektów budowlanych i poprowadzenie inwestycji. To znaczy, że ich budowa mogłaby się zacząć w przyszłym roku. Co z pozostałymi trasami?