Miały być konsultacje z mieszkańcami, skończyło się na anonimowej ankiecie. Ciąg dalszy afery remontowej na warszawskim osiedlu

Ankieta jest wiążąca, a nasze pismo już nie? To jest cyrk na kółkach proszę Pana, na to już po prostu brakuje słów. Już nawet nie ma sensu powtarzanie, że ta podłoga była w idealnym stanie. Widać to przecież na zdjęciach. Rada nieruchomości nas unika. Gdyby to wszystko było normalne, zorganizowaliby z nami spotkanie, na którym moglibyśmy spokojnie porozmawiać o tym, co się tu dzieje. Dlaczego nie może dojść do takiego zebrania? Domagamy się go od wielu tygodni - mówi w rozmowie z naszym portalem poirytowany lokator.