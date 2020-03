Miasto dostarczy śniadanie wielkanocne do domu. Świąteczna akcja dla potrzebujących

Samotni, opuszczeni, starsi czy mieszkańcy objęci kwarantanną nie będą pozostawieni sami sobie. Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce przygotowuje dla nich świąteczną akcję „Śniadanie Wielkanocne z dostawą”.

Osoby, które zgłoszą taką potrzebę, zostaną obdarowane wielkanocną paczką, która z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych trafi pod ich drzwi.

- W Warszawie zawsze możemy liczyć na wolontariuszy. Pomagają mieszkańcom w różnych sytuacjach. Jestem pewien, że obecnie osoby samotne także się na nich nie zawiodą. Nie możemy być razem przy wielkanocnym stole, ale niech nikomu z potrzebujących nie zabraknie świątecznych potraw – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jak zapewnia Mikołaj Rykowski, założyciel Fundacji Wolne Miejsce pomimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń, wolontariuszom nie brakuje chęci do pomagania innym.

- Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się wszyscy - wolontariusze fundacji i osoby osamotnione - jest trudna. Pojawiło się mnóstwo ograniczeń związanych z epidemią, ale nie zniknęła rzecz najważniejsza: nasz zapał i serce do tego, by zwłaszcza teraz dotrzeć do najbardziej cierpiących z powodu samotności. Wierzę, że nowa formuła, dostarczania do domów osób samotnych, hermetycznie zapakowanego śniadania świątecznego, umożliwi nam nie tylko dotrzeć do nich z posiłkiem, ale też ze słowem otuchy – mówi Mikołaj Rykowski, założyciel fundacji Wolne Miejsce, organizujący z wolontariuszami od 20 lat Wigilie i Śniadania Wielkanocne dla Samotnych, mówi o nowej formule wydarzenia.