Miasto wydało apel do warszawiaków. Chodzi o szczegóły na 240-letniej kamienicy. "Potrzebujemy Waszej pomocy"

Dom przy Rynku Nowego Miasta 4

- Potrzebujemy Waszej pomocy. Przekopcie domowe archiwa zdjęć. Może znajdziecie w nich stare, ale kolorowe fotografie kamienicy przy Rynku Nowego Miasta 4. Są na niej dekoracje malarskie z 1956 r. A właściwie to były, bo już ledwo je widać - zaapelował do mieszkańców Stołeczny Konserwator Zabytków.

"Prosimy o archiwalne, kolorowe zdjęcia"

Takie zagadki to nie lada orzech do zgryzienia. Miasto podkreśla, że nie chce rekonstruować malowideł na zasadzie prawdopodobieństwa, czy według współczesnych upodobań. Konserwator chce uniknąć kreacji w pracach konserwatorskich. - Naszym celem jest zachowanie tego co przetrwało, czyli oryginalnych malowideł i zrekonstruować je na tyle wiernie, na ile jest to możliwie - mówi SKZ.

Jeśli posiadacie kolorowe zdjęcia elewacji tej kamienicy z czasów, gdy polichromie były jeszcze widoczne, to prześlijcie je na adres: [email protected].