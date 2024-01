Przejście podziemne przy dawnym Pedecie na Woli, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Młynarskiej to jedno z tych miejsc na mapie stolicy, które od wielu lat spotyka się z głośną krytyką mieszkańców. Ze względu na swój fatalny stan, tunel ten zyskał miano "przejścia wstydu". Nic dziwnego - jest tam ciemno, brudno i niebezpiecznie. "To przejście to kompletna masakra. Jest jak z horroru. Zawsze jak tamtędy muszę przejść to śmierdzi tam moczem. To jest jedna z najpilniejszych rzeczy do zmiany w infrastrukturze na Woli!" "Najobrzydliwsze miejsce jakie widziałam w Warszawie" - to tylko niektóre z komentarzy mieszkańców stolicy. Władze dzielnicy obiecały, że wspólnie z ZDM zajmą się sprawą w jak najszybszym terminie. Jednak na pytanie "Jak najszybciej, czyli kiedy?" nie udzielono odpowiedzi. Więcej na ten temat W TYM ARTUKULE

Krystian Dobuszyński