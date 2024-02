Mieszkanie za remont. Nowy pomysł na pustostany. Czy to „game changer”?

Tylko na Pradze-Północ są w tej chwili 274 pustostany będące własnością miasta. To mieszkania potrzebujące remontu, by mogły zostać zasiedlone. W całej Warszawie, na koniec 2022 roku, takich pustostanów było aż 2 817. Najwięcej - poza Pragą-Północ - na Pradze-Południe, Woli i w Śródmieściu. Miasta nie stać, by wszystkie wyremontować. Stąd pomysł, który można nazwać „Mieszkanie za remont”.

- Co to w praktyce oznacza? W zasobie lokalowym miasta będzie wydzielana pula lokali przydzielanych szybciej, o ile znajdą się chętni do ich wyremontowania. Takie rozwiązanie funkcjonuje w wielu miastach, podpowiadaliśmy je również miastu przy okazji dyskusji o polityce lokalowej w ramach rewitalizacji. Dobrze, że je w końcu w Warszawie wdrożono! - podaje Stowarzyszenie Porozumienie Dla Pragi, które pokazało nowe zarządzenie prezydenta Warszawy.