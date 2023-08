Mistrzowie Smaku namieszali w mediach społecznościowych! Zobacz, jakie emocje towarzyszą uczestnikom w pierwszych dniach głosowania

Kolejny raz wspólnie przyznamy nagrody dla najlepszych lokali i pracowników gastronomii. Każda kolejna edycja plebiscytu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To sprawia, że udział w akcji jest znakomitą promocją dla jej uczestników!

Znakomita recenzja

Już sama nominacja z rąk klientów to wspaniałe wyróżnienie oraz sukces. Najlepiej świadczą o tym słowa kandydatów! Na stronach lokali oraz profilach ich pracowników pojawiają się informacje o zgłoszeniu. Kandydaci nie kryją w nich wzruszenia, zaskoczenia i... szczęścia! Wszyscy w emocjonalnych słowach dziękują za wyróżnienie oraz uznanie dla ich pracy i codziennego trudu, jaki w nią wkładają.

Przepis na sukces?

Kreatywność!

Dla wielu kandydatów nominacja jest doskonałą okazją do pokazania w mediach społecznościowych tego, co towarzyszy im w codziennej pracy. Czy to w kuchni, czy w kontaktach z klientem - kreatywność w branży gastronomicznej to podstawa! Tak więc na Facebookowych tablicach pojawiło się wiele przykuwających wzrok kolorowych, autorskich grafik. Atrakcyjna i pomysłowa ilustracja zdecydowanie przyciąga uwagę! Kandydaci pokazują na nich wnętrza lokalów i swoją pracę, nie zapominają też o zmieszczeniu prośby o dalsze wsparcie i instrukcji głosowania.

Przez żołądek do...

zwycięstwa!

Co najlepiej skusi klientów do oddania głosu, jeśli nie zdjęcie, na którym pojawią się serwowane w lokalu pyszności? Smakowite dania, wspaniałe słodkości, orzeźwiające napoje są najlepszą wizytówką każdego kandydata!

Daj się poznać

Kelnerzy, kucharze, bariści, barmani i inni kandydaci nominowani w kategoriach indywidualnych chętnie informują o udziale w akcji, dodając do postów swoje własne, uśmiechnięte zdjęcia. Nominowane lokale traktują udział w naszej akcji, jako świetną okazję do pokazania członków swojego zespołu! Dzięki udziałowi w akcji klienci mogą lepiej poznać osoby, które na co dzień serwują dla nich pyszności i dbają o doskonałe gastronomiczne wrażenia. Pod takimi postami pojawia się moc gratulacji, wdzięczności i uznania!

Wsparcie z zaplecza

Wyrazy dumy płyną jednak nie tylko ze strony klientów! W walce o tytuł naszych kandydatów wspierają także bliscy, rodzina i znajomi. W ich postach pojawiło się mnóstwo ciepłych i wzruszających słów. To oni najlepiej wiedzą ile trudu, sił i pasji wymaga praca w gastronomii. Wiedzą też, jak dużą satysfakcję nominowanym przynosi każdy zadowolony gość i uśmiech na jego twarzy. Jak bliscy zachęcają do głosowania?

Zgłoszenia do akcji Mistrzowie Smaku to miła wiadomość nie tylko dla samych nominowanych, ale również dla ich pracodawców. Oni również chętnie chwalą się informacjami o nominacjach dla szefów kuchni, kelnerów czy barmanów na profilach swoich lokali. W pełnych ciepła słowach opowiadają o ich ogromnym talencie oraz uznaniu dla ciężkiej pracy. Niektórzy sami uznali, że to właśnie ich pracownicy zasługują na tytuł "mistrza" w swojej dziedzinie i osobiście zgłosili ich do udziału w akcji. Taki szef, to skarb!

Warto dodać WIDEO

do menu

Wybór formy, w jakiej kandydaci dzielą się radosną informacją o nominacji nie jest bez znaczenia. Wideo, choćby kilkunastosekundowe, gromadzi i angażuje większe grono odbiorców niż tradycyjne posty. A kreatywność w przypadku tworzenia filmów nie ma granic! Wystarczy proste nagranie telefonem lub ciekawa animacja z rytmiczną muzyką. To wspaniały pomysł na podziękowanie i prośbę o dalsze wsparcie.