MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym

Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Za pośrednictwem naszego serwisu warszawa.naszemiasto.pl oraz dzienników i serwisów internetowych Polska Press Grupy w całej Polsce, po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

- Każda kolejna edycja plebiscytu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To sprawia, że udział w akcji jest znakomitą promocją dla jej uczestników - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca plebiscytu i dodaje: - Lokale gastronomiczne i ich pracowników do nagród zgłaszają zadowoleni klienci. Taka nominacja to oczywista rekomendacja dla innych. Niektórzy potrafią to znakomicie wykorzystać i promują siebie lub swój gastronomiczny biznes w kontekście konkursu. To daje świetne efekty. Klienci chętniej odwiedzają lokale, które inni uważają za najlepsze. W tym roku w naszej akcji nie zabraknie nowości. Będzie nią wielka Gala Mistrzów Smaku, która odbędzie się w październiku w Warszawie. Na to wyjątkowe wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy zwycięzcy w każdej kategorii plebiscytu z każdego województwa, którzy na scenie odbiorą statuetki i nagrody. Obszerna relacja wideo z ogólnopolskiej gali i galeria zdjęć z uroczystości zostaną opublikowane w serwisie warszawa.naszemiasto.pl oraz w serwisach internetowych dzienników regionalnych w całej Polsce.

W nowej kategorii plebiscytu, najpierw w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale, zostaną docenione piekarnie, z których chleb i inne wypieki zdaniem klientów smakują najlepiej. Bardzo atrakcyjną nagrodą dla laureatów naszej akcji są zaproszenia do udziału w specjalnym szkoleniu, którego tematem będzie promocja usług gastronomicznych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w wykładach i warsztatach, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać do promocji swojej działalności. Najważniejszą nagrodą w indywidualnych kategoriach plebiscytu będzie oczywiście samochód. W ogólnopolskim finale, do którego awansują kucharze, kelnerzy, barmani, bariści oraz mistrzowie słodkości z naszego województwa, będzie można zdobyć pięknego i nowoczesnego Citroena C3. Ogólnopolskim finałem zakończy się także głosowanie na menedżerów gastronomii i lokale gastronomiczne. Na zwycięzców w tych kategoriach plebiscytu będą czekać nie tylko zaszczytne tytuły i statuetki, lecz także główne nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych. Partnerzy plebiscytu:

Stowarzyszenie Kucharzy Polskich



Stowarzyszenie Kelnerów Polskich



Stowarzyszenie Polskich Barmanów



Kategorie plebiscytu W plebiscycie Mistrzowie Smaku osobno w każdym mieście i powiecie zostaną przyznane indywidualne tytuły Kucharz Roku i Kelner Roku oraz nagrody dla lokali w kategoriach Restauracja Roku, Bar/Bistro/Jadłodajnia Roku oraz Kawiarnia/Cukiernia Roku.

W skali dużych miast i złożonych z kilku powiatów regionów naszego województwa zostanie przyznany tytuł w indywidualnej kategorii Barman Roku oraz nagrody Lody Roku oraz Pizza Roku. Z kolei w odniesieniu do całego województwa zostaną przyznane indywidualne tytuły Barista Roku i Mistrz Słodkości Roku oraz nagrody dla lokali: Sushi Roku i Burger Roku

Wojewódzki wymiar będzie miała także specjalna nagroda Menedżer Gastronomii Roku. W tej kategorii chcemy docenić osoby, które stoją za biznesowym sukcesem lokali gastronomicznych - doskonale zarządzają, dbają o skuteczną reklamę, a także są dobrymi szefami i pracodawcami.

Wielka promocja dla lokali

i pracowników gastronomii W czasie trwania głosowania liderów rankingów będziemy prezentować w gazecie i w Internecie, a po zakończeniu plebiscytu do całego nakładu dziennika "Polska Metropolia Warszawska" dołączymy specjalny dodatek przedstawiający laureatów. - To będzie przewodnik kulinarny po naszym regionie, który trafi także na strony naszego serwisu internetowego - zapowiada Bogusław Kaczmarek. - Dla laureatów będzie to skuteczna promocja, która z pewnością zaowocuje pozyskaniem nowych klientów.

Wyjątkowe szkolenie

dla laureatów Wyjątkową i bardzo wartościową nagrodą dla właścicieli lokali gastronomicznych oraz dla uczestników plebiscytu, którzy zdobędą najwięcej głosów, będzie profesjonalne szkolenie poświęcone promocji lokalu gastronomicznego w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych. W programie szkolenia, które obędzie się w formule online, znajdzie się wiele interesujących tematów.

Będzie się można dowiedzieć, jak właściwie prowadzić fanpage, jak zwiększać jego zasięgi i jak najlepiej korzystać z reklamy na Facebooku. Nasi eksperci podpowiedzą, jak tworzyć różnorodny content i grafiki - pokażą konkretne pomysły i inspiracje oraz niezbędne narzędzia. Osobny wykład podczas szkolenia będzie poświęcony tworzeniu wideo na potrzeby mediów społecznościowych. Nabytą podczas szkolenia wiedzę i prezentowane konkretne rozwiązania będzie można od razu wykorzystać w prowadzonym biznesie, co pozwoli pozyskać nowych klientów. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Czekają nagrody

dla laureatów

Nagrody dla kucharzy i kelnerów Kucharze i kelnerzy, którzy w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:

tytuł Kucharza Roku lub Kelnera Roku w mieście lub powiecie

lub w mieście lub powiecie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

potwierdzający zdobycie tytułu zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

Pięciu kucharzy i pięciu kelnerów, którzy zajmą miejsca od 1 do 5 w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów, otrzyma główne nagrody: awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu , w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3

, w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3 prezentację laureata w specjalnym dodatku Mistrzowie Smaku

laureata w specjalnym dodatku Mistrzowie Smaku dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA Kucharz i kelner, którzy zdobędą najwięcej głosów w naszym województwie, otrzymają główne tytuły Kucharz Roku lub Kelner Roku w województwie, dyplomy i statuetki wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu oraz dwuosobowe zaproszenia na galę. Ponadto pięciu kucharzy i kelnerów, którzy zajmą miejsca od 6 do 10 w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów awansuje do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3.

Nagrody dla barmanów Barmani, którzy w każdym mieście lub regionie naszego województwa zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:

tytuł Barmana Roku w mieście lub regionie

w mieście lub regionie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

potwierdzający zdobycie tytułu prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3

Trzech barmanów, którzy zdobędą najwięcej głosów wśród laureatów tytułów Barman Roku z regionów, otrzyma: dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA Barman, który zdobędzie najwięcej głosów w województwie, otrzyma główny tytuł Barmana Roku, dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu, dwuosobowe zaproszenia na galę oraz prezentację w specjalnym dodatku do gazety.

Nagrody dla baristów i mistrzów słodkości Barista oraz Mistrz Słodkości, którzy w naszym województwie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:

tytuł Baristy Roku lub Mistrza Słodkości Roku

lub dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu

na ogólnopolską galę plebiscytu dyplom i statuetkę wręczane podczas gali

wręczane podczas gali prezentację w specjalnym dodatku do gazety

awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu , w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3

, w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3 zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA Bariści i Mistrzowie Słodkości, którzy w naszym województwie zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają: dyplom

prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu , w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3

, w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3 zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

Nagrody w wojewódzkiej kategorii

Menedżer Gastronomii Roku Menedżer Gastronomii, który w naszym województwie zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma:

tytuł Menedżera Gastronomii Roku

dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu

na ogólnopolską galę plebiscytu dyplom i statuetkę wręczane podczas gali

wręczane podczas gali prezentację w specjalnym dodatku do gazety

w specjalnym dodatku do gazety awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA Menedżerowie Gastronomii, którzy w naszym województwie zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają: dyplomy

prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych Menedżer Gastronomii, który w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Menedżera Gastronomii Polski 2023

dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu

i wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5 000 złotych

Nagrody dla lokali gastronomicznych

w miastach i powiatach Właściciele restauracji, barów/bistro/jadłodajni oraz cukierni/kawiarni, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają: tytuł Restauracja Roku , Bar/Bistro/Jadłodajnia Roku lub Kawiarnia/Cukiernia Roku w mieście lub powiecie

, lub w mieście lub powiecie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

potwierdzający zdobycie tytułu prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych Właściciele restauracji, barów/bistro/jadłodajni oraz cukierni/kawiarni, które zdobędą najwięcej głosów w województwie, otrzymają główne nagrody:

tytuł Restauracja Roku , Bar/Bistro/Jadłodajnia Roku lub Kawiarnia/Cukiernia Roku w województwie

, lub w województwie zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie

na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie statuetkę wręczaną podczas gali

wręczaną podczas gali dyplom przygotowany do ekspozycji w lokalu

przygotowany do ekspozycji w lokalu promocję na Facebooku prezentującą lokal jako zwycięzcę plebiscytu w województwie

prezentującą lokal jako zwycięzcę plebiscytu w województwie prezentację w specjalnym dodatku do gazety

w specjalnym dodatku do gazety awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie www.naszemiasto.pl o wartości 5000 złotych Właściciele restauracji, barów/bistro/jadłodajni oraz cukierni/kawiarni, które zajmą drugie i trzecie miejsce w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów, otrzymają: prezentację w specjalnym dodatku do gazety

w specjalnym dodatku do gazety awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych

Właściciele restauracji, baru/bistro/jadłodajni lub kawiarni/cukierni, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają: tytuł Restauracji Roku Polski 2023, Baru/Bistro/Jadłodajni Roku Polski 2023 i Kawiarni/Cukierni Roku Polski 2023

i dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu

i wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5 000 złotych

Nagrody w regionalnych kategoriach

Lody Roku i Pizza Roku Właściciele lodziarni i pizzerii, którzy w każdym regionie naszego województwa zdobędą najwięcej głosów, otrzymają: tytuł Lody Roku lub Pizza Roku w regionie

lub w regionie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

potwierdzający zdobycie tytułu prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Właściciele lodziarni i pizzerii, które zdobędą najwięcej głosów w województwie, otrzymają główne nagrody: tytuł Lody Roku lub Pizza Roku w województwie

lub w województwie zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie

statuetkę wręczaną podczas gali

promocję na Facebooku prezentującą lodziarnię lub pizzerię jako zwycięzcę plebiscytu w województwie

prezentującą lodziarnię lub pizzerię jako zwycięzcę plebiscytu w województwie prezentację w specjalnym dodatku do gazety

awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie www.naszemiasto.pl o wartości 5000 złotych Właściciele lodziarni i pizzerii, które zajmą drugie i trzecie miejsce w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów, otrzymają: prezentację w specjalnym dodatku do gazety

w specjalnym dodatku do gazety awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych Właściciele lodziarni i pizzerii, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Lodziarnia Roku Polski 2023 lub Pizzeria Roku Polski 2023

lub dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu

i wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5 000 złotych

Nagrody w wojewódzkich

kategoriach plebiscytu Właściciele lokali, które zdobędą najwięcej głosów w wojewódzkich kategoriach Sushi Roku, Piekarnia Roku i Burger Roku, otrzymają: tytuły Sushi Roku , Piekarnia Roku i Burger Roku w naszym województwie

, i w naszym województwie zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie

na ogólnopolską galę plebiscytu w Warszawie statuetkę wręczaną podczas gali

wręczaną podczas gali promocję na Facebooku prezentującą lokal jako zwycięzcę plebiscytu w województwie

prezentującą lokal jako zwycięzcę plebiscytu w województwie prezentację w specjalnym dodatku do gazety

w specjalnym dodatku do gazety zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych

online poświęconym promocji usług gastronomicznych w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie www.naszemiasto.pl o wartości 5000 złotych Właściciele lokali, które zajmą drugie i trzecie miejsce w wojewódzkich kategoriach Sushi Roku, Piekarnia Roku i Burger Roku, otrzymają:

prezentację w specjalnym dodatku do gazety

w specjalnym dodatku do gazety awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

vouchery na reklamę w gazecie, w naszym serwisie internetowym lub w serwisie www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych Zwycięzcy ogólnopolskiego finału w kategoriach Sushi Roku, Piekarnia Roku i Burger Roku otrzymają: tytuł Sushi Roku Polski 2023 , Piekarnia Roku Roku Polski 2023 lub Burger Roku Polski 2023

, lub dyplom i statuetkę wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu

i wręczane podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu dodatkową nagrodę finansową w wysokości 5 000 złotych __________ Informacji o akcji udziela:

Agnieszka Grzelka

tel. 502 499 776

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: [email protected] Regulamin akcji