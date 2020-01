Mobilny urzędnik odwiedzi petentów w domach. Na razie tylko w Legionowie

Od stycznia w Legionowie pojawi się mobilny urzędnik, czyli przedstawiciel urzędu miasta, który pomoże załatwić nam nasze sprawy, bez wychodzenia z domu. Odwiedzi on zarówno osoby starsze, które mają problem z poruszaniem się, jak i niepełnosprawnych mieszkańców, którzy nie mogą dotrzeć do urzędu osobiście.

Wystarczy zgłosić tylko potrzebę skorzystania z pomocy pod numerem telefonu 22 76 40 555. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku między 9 a 14. Petenci będą obsługiwani przez dwa dni w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 10 do 14.

Co będzie można załatwić z mobilnym urzędnikiem?