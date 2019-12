Morskie Oko zalane asfaltem. Tak Zarząd Zieleni przeprowadza remont we wpisanym do rejestru zabytków parku na Mokotowie

Zabytkowy park na Mokotowie

Park Morskie Oko znajduje się na Mokotowie między ulicami Puławską, Dworkową, Belwederską, Promenada, Zajączkowską i Spacerową. Ze względu na lokalizację oraz zabytkowe budowle znajdujące się na jego terenie (pałacyk Szustra, kaplica grobowa rodziny Szustrów) przyciąga warszawiaków na długie spacery zarówno latem, jak i zimą. W 1965 roku park został wpisany do rejestru zabytków. Oznacza to, że bez zgody konserwatora nie można tam prowadzić żadnych prac. Patrząc jednak na drastyczną zmianę, jaką przeszedł park w ostatnich dniach, aż trudno uwierzyć, że konserwator na to pozwolił.