Na UW powstał poradnik antydyskryminacyjny. Lepiej nie mówić: „hemafrodyta”, „pederasta”, „Cygan” czy „Murzyn”

„Język nie jest przezroczysty. Można niechcący kogoś obrazić lub wywołać niepotrzebne napięcie, używając słów, które uważamy za neutralne. Decydująca jest tu wrażliwość odbiorcy” - czytamy we wstępie do poradnika.

Dyskusja na temat feminatyw - czyli form żeńskich określających m.in. zawód (np. socjolożka) - wciąż trwa. Spór dotyczy tak naprawdę tego, jak zmienia się język, co z nim możemy zrobić, a co niekoniecznie. Profesorowie z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poszli o krok dalej. Stworzyli poradnik antydyskryminacyjny, czyli zbiór rekomendacji dzięki którym nie urazimy rozmówców. Nie są to normy językowe, lecz wskazówki.

W poradniku czytamy, że lepiej nie używać tradycyjnych terminów „hemafrodyta” czy „obojniak”, ponieważ są stygmatyzujące. Językoznawcy polecają termin „osoba interpłciowa”. W odniesieniu do mniejszości seksualnych naukowcy polecają zwrot „osoby o orientacji homoseksualnej”, zamiast „osoby o skłonnościach homoseksualnych”. Dlaczego? „Słowo skłonność często odnosi się do zjawisk niepożądanych, por. skłonność do hazardu, do alkoholu”.

A co z nazwami żeńskimi? „Nie bójmy się tworzyć nazw żeńskich od rzeczowników na -log, choć w słownika na razi ich nie ma” - piszą językoznawcy. Tym samym zachęcają do mówienia np. „psycholożki” czy „socjolożki”. Dalej czytamy, że żeńskie odpowiedniki pozwalają precyzyjniej określić z kim mamy do czynienia.