Najstarszy cmentarz w Warszawie. Tu chowano zmarłych w Potopie Szwedzkim Piotr Wróblewski

Cmentarz Kamionkowski, przy Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej, to jedna z najstarszych nekropolii w Polsce. Powstała w XIII wieku. Chowano tu zmarłych - w tym także osoby zasłużone - aż do 1887 roku, gdy otwarto Cmentarz Bródnowski. Nekropolia niszczała aż do lat 70. XX wieku. Dziś mało kto wie, że niegdyś zajmowała obszar ponad hektara. Pamiątką po dawnej świetności są nieliczne pozostałe nagrobki.