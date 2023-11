Cmentarz choleryczny w Warszawie. Najbardziej tajemnicza nekropolia w mieście. Jakie skrywa historie?

Ostre rysy twarzy, zapadnięte oczy i zmarszczona skóra. W takim stanie do Warszawy wrócili wyczekiwani jeńcy wojenni, który podnieśli rękę na cara zaledwie kilka lat wcześniej, rozpoczynając Powstanie Listopadowe. Więźniowie polityczni, ale także kupcy i kolejarze przywędrowali z dalekich wschodnich rubieży Imperium Rosyjskiego zarażeni cholerą. Choć dzisiaj jest to choroba niezbyt groźna, w XIX-wiecznej Europie dosłownie dziesiątkowała miasta.

Kolejna epidemia cholery nawiedziła Pragę w latach 1872-73. „W ogóle od czasu pojawienia się cholery t. j. od 24 sierpnia (5 września) 1872 roku, zachorowało 595, wyzdrowiało 252, umarło 272; - a w wojskach zachorowało 195, wyzdrowiało 92, umarło 59” - relacjonuje „Gazeta Warszawska” z listopada 1872. Zmarłych chowano w specjalnie stworzonej nekropolii na obrzeżach. Wszystko po to, żeby bakterie nie przedostawały się do skupisk ludzkich.

Niechciane mogiły

Cmentarz choleryczny został otwarty 16 listopada 1872 roku. Za jego projekt odpowiadał inżynier Henryk Sumiński, który pracował na zlecenie Cezarego Skoryna, właściciela fabryki kamieni i maszyn młyńskich z Pragi. To właśnie przedsiębiorca zajmował się tym miejscem pochówku. Dbał także, żeby nikt nie rozkradał grobów. Miasto przejęło ten teren dopiero dwa lata później, ale nie zapewniło dostatecznej ochrony, co rozsierdziło Skoryna. Sam wynajął stróża, który zamieszkał w domku obok cmentarza, a dodatkowo za kilkanaście rubli poobsadzał miejsce drzewami i zielenią.

„Poczucie odpowiedzialności za cmentarz dostarczało panu Skorynie problemów. Spierał się on z urzędnikami miejskimi, a to o doprowadzenie drogi do nekropolii (bezskutecznie), gdyż po wybudowaniu w połowie lat 70. XIX w. linii kolejowych cmentarz został odcięty poprzez wysokie nasypy, a to musiał odpierać zarzuty dotyczące stróża Przepiórki, którego podobno bezpodstawnie podejrzewano o udzielanie schronienia podejrzanym osobnikom” - pisał varsavianista, Michał Pilch na łamach „Nowej Gazety Praskiej”. Ostatni pochówek choleryczny miał miejsce na początku 1883 roku. Wtedy nekropolia liczyła 484 choleryków oraz 7 żołnierzy, którzy spoczęli tu z rozkazu władzy, ponieważ byli poganami.