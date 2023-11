Największe awantury w Warszawie. Mówił o nich cały kraj. Protesty, podpalenia, bójki

Dziś na warsztat bierzemy największe i najbardziej pamiętne awantury, starcia, protesty i manifestacje w Warszawie, w ciągu ostatnich 15 lat. Stolica to miejsce, gdzie każdego roku, a nawet miesiąca nie brakuje demonstracji. Niektóre zapisały się jednak w pamięci mieszkańców szczególnie. Czasem są to wydarzenia powtarzalne, cykliczne, ale ich uczestnicy nie zawsze wyciągają wnioski.

Wybraliśmy cztery, największe według nas zajścia, z udziałem manifestujących oraz policji. Nie zawsze były to jednoznaczne protesty, czasami spontaniczne wydarzenia, a czasami powtarzające się, naprawdę duże, wydarzenia. Każde z nich krótko opiszemy i przypomnimy okoliczności zdarzeń, do tekstu dołączyliśmy także dużą galerię zdjęć - uwzględniającą obrazy z tamtych dni. Zapewne nie brakuje wśród was, naszych czytelników, uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Zapraszamy na nasz przegląd.

Wybraliśmy następujące wydarzenia: likwidacja KDT

bójka kibiców polskich i rosyjskich podczas EURO 2012

Marsz Niepodległości w latach 2011 - 2014

Strajk Kobiet

Likwidacja KDT - 2009

archiwum naszemiasto.pl / Polska Press Do Bitwy o KDT doszło 21 lipca 2009 roku. To właśnie na ten dzień zaplanowana była eksmisja komornicza kupców z blaszanej hali handlowej w centrum Warszawy. Przedsiębiorcy czuli się oszukani i nie mieli najmniejszego zamiaru zwalniać atrakcyjnego terenu handlowego. Miasto mimo, że wcześniej obiecywało długą dzierżawę terenu kupcom to po wyborach w 2006 roku zmieniło plany dotyczące tego miejsca. Władze zapragnęły pozbycia się brzydkich hal kupieckich. W tym miejscu dziś trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Władze proponowały budowę nowoczesnej powierzchni handlowej, jednak kupcom nie pasowała jednostka, która miała postawić nowy budynek. Urząd chciał, by inwestycją zajęło się Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, spółce zaś marzył się prywatny deweloper. 21 lipca pojawił się komornik. Kupcy zabarykadowali się w środku hali i nie ułatwiali zadania ochronie. W efekcie doszło więc do szturmu i starć między handlarzami a pracownikami ochrony. Interweniować musiała policja. W ruch poszły tarcze, pałki i gaz łzawiący. Ze strony kupców - właściwie wszystko, co było pod ręką i akurat mogło stanowić potencjalną broń.

Bójka polskich i rosyjskich kibiców podczas EURO 2012

Pamiętacie jeszcze bójkę polskich i rosyjskich kibiców podczas EURO 2012? Starcia miały miejsce w okolicy Mostu Poniatowskiego, w drodze z centrum na Stadion Narodowy. Do starć doszło przed meczem Polski z Rosją na EURO. Był to drugi mecz fazy grupowej, zakończony ostatecznie remisem 1:1. Przed meczem w rejonie mostu było sporo rosyjskich kibiców wyposażonych we flagi i barwy narodowe. Media na świecie zgodnie oskarżyły za eskalację polskich kibiców. Co ciekawe, media brytyjskie cieszyły się, że doszło tym razem do awantury... bez udziału ich kibiców. archiwum naszemiasto.pl / Polska Press Media podkreślały, że pomimo starań policji by nie doszło do eskalacji jednak doszło do bójki. Ze strony polskiej widać było niechęć do Rosjan od początku i policja musiała rozdzielać kibiców. Gdy doszło do starcia obie strony nie pozostawały sobie dłużne. Zwracano też uwagę, że UEFA w trakcie ME po każdym z trzech spotkań "Sbornej" nakładała na rosyjską federację kary finansowe za zachowanie kibiców. Ich łączna suma wyniosła 185 tys. euro. Pomiędzy kibicami podczas bójki przechadzał się natomiast Janusz Korwin-Mikke.

Marsz Niepodległości (2011 - 2014)

archiwum naszemiasto.pl / Polska Press Jedna z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem cykliczna manifestacja w centrum Warszawy. Zapisała się w historii miasta kilkukrotnie. W 2011 roku doszło do prawdopodobnie największych starć manifestantów z policją. Spalono wówczas między innymi wóz TVN. W 2012 roku marsz rozwiązano jeszcze nim się rozpoczął, a mimo to jego uczestnicy szli przez miasto. Natomiast w 2013 roku trasę marszu organizowanego przez środowiska narodowe poprowadzono m.in. w pobliżu ambasady rosyjskiej. Podpalona została wówczas budka strażnicza pod ambasadą. Do dziś organizatorzy twierdzą, że podpalenie było prowokacją.

Spalona została także tęcza na Placu Zbawiciela. Marsze uspokoiły się po zmianie władzy. W dużej mierze były one bowiem pokazem niezadowolenia z rządów PO. Po 2015 roku nastąpił reset, na jednym z marszów przemawiał chociażby Zbigniew Stonoga. Największy Marsz Niepodległości odbył się w 2018 roku na stulecie niepodległości. Mówi się nawet o 200 tysiącach uczestników. Od dwóch lat marsz jednak znowu wzbudza większe kontrowersje. Znów zaczęły się zniszczenia, starcia z policją, rzucanie rac w mieszkania z mostu (wywołany został pożar), bitwa pod Empikiem. Uczestnicy znowu zaczynają traktować to jako manifestacje polityczną, a 11 listopada w Warszawie nie jest spokojny.

Strajk Kobiet

Wszystko zaczęło się w środku pandemii. Kilka dni po ogłoszeniu decyzji Trybunału Konstytucyjnego ogłoszono Strajk Kobiet i ''Marsz na Warszawę''. W protestach wzięło udział nawet ok. 80-100 tysięcy osób. 30 października 2020 protestujący wyruszyli z trzech miejsc: pl. Zawiszy, pl. Zamkowego i spod kancelarii premiera w Al. Ujazdowskich. W trakcie wydarzenia miało dojść do starcia manifestującymi z narodowcami. W okolicach ronda de Gaulle'a doszło do ataku niezidentyfikowanych napastników. archiwum naszemiasto.pl / Polska Press Kolejne protesty pojawiały się na ulicach w kolejnych dniach, a także w styczniu 2021 roku kiedy pojawiło się uzasadnienie wyroku z października 2020. – Tym razem idźcie tak, by zostawiać ślady. Wyraźcie swój gniew tak jak uważacie. To nie my zaczęłyśmy – powiedziała na konferencji prasowej Marta Lempart ze Strajku Kobiet. W trakcie manifestacji dochodziło m.in. do dewastacji kościołów czy starć z policją. Protesty zapadły jednak w pamięci Polaków także jako wyraz społecznego nieposłuszeństwa wobec władzy. Było na nich mnóstwo młodych ludzi z wymyślnymi hasłami na niesionych transparentach.

