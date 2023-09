Naukowcy z Politechniki Warszawskiej stworzyli niezwykły wynalazek. Pomoże osobom zmagającym się z problemami płucnymi

Zwycięskie rozwiązanie to dzieło zespołu pd meds, w większości złożonego z młodych naukowców związanych z Politechniką Warszawską - podano w komunikacie.

Politechnika Warszawska poinformowała za pośrednictwem swojej strony internetowej o urządzeniu do rehabilitacji pulmonologicznej Boreas, stworzonym przez zespół polskich młodych naukowców. Wynalazek zwyciężył w krajowym etapie międzynarodowego konkursu technologicznego organizowanego przez Fundację Jamesa Dysona.

Pomysł zrodził się w trakcie pandemii

Ponad 70 milionów ludzi na całym świecie zmaga się z różnego rodzajami schorzeniami układu oddechowego. W wyniku przebiegu różnego rodzaju infekcji, stanów pooperacyjnych, nowotworów czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), pacjenci mają często problemy ze złapaniem oddechu, co może doprowadzić do niedotlenienia tkanek, a nawet do zgonu.

Pomysł na Boreasa związany był bezpośrednio z pandemią koronawirusa.