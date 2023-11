Foka PARO z Japonii trafiła do szpitala w Warszawie. Robot pomoże w terapii dzieci i młodzieży

W Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zamieszkała terapeutyczna foka PARO wyposażona w sztuczną inteligencję. Jej zadaniem jest wsparcie procesu terapii małych pacjentów.

- Liczymy na możliwość wykorzystania foki Paro do pracy z młodzieżą w Mokotowskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Będzie to unikatowe doświadczenie ponieważ do tej pory rzadko Foka PARO pojawiała się w ośrodkach młodzieżowych, a nasi pacjenci będą mieli okazję skorzystać z aktywizującej i relaksującej mocy robota terapeutycznego – powiedziała Kierownik Oddziału Dziennego dr Ewa Brzóska-Konkol.