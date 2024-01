Nawet 30 tys. złotych miesięcznie. Tyle można zarobić w Warszawie. O jaką branżę chodzi?

Obecnie liczba fintechów w Polsce w 2023 roku w stosunku do roku 2022 zwiększyła się aż o 82 proc. Jak szacują analitycy, wzrost trwa od lat, przykładowo w 2018 r. było ich Polsce 167, a w ubiegłym roku – już 417.

- Prawie dwukrotny wzrost liczby firm fintechowych w Polsce od 2018 do 2023 roku doprowadził do sytuacji, że w Warszawie jest ponad 20 tysięcy dostępnych kandydatów w branży fintech. To osoby, które pracowały lub obecnie pracują w firmach fintech, co świadczy o dynamicznym wzroście sektora i jego roli jako kluczowego pracodawcy w stolicy. W Antal śledzimy ten rozwój, aby zapewnić najlepsze możliwości kariery dla talentów i wsparcie dla firm fintechowych w ich rozwoju, co jest odzwierciedlone w raporcie ‘Branża fintech w Warszawie’ – wyjaśnił Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.