Niebezpieczne zdarzenie na Mazowszu. Kierowca chciał sprawdzić, jak gruby jest lód na zamarzniętym stawie. Jego samochód wpadł do wody Michał Mieszko Skorupka

Samochód marki Mercedes wpadł w nocy do zamarzniętego stawu. Służby ratunkowe pracujące na miejscu do ostatniej chwili nie wiedziały, czy w zatopionym aucie nie znajdują się ludzie. Na szczęście kierowcy, który jechał sam, udało się wydostać z pojazdu. 40-latek poinformował policjantów, że chciał sprawdzić, czy lód na stawie jest wystarczająco gruby, by po nim jeździć. Mężczyzna został ukarany mandatem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Kroczewo.