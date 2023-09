Niebezpieczny wypadek pod Warszawą. Pijany kierowca potrącił mężczyznę. 39-latek w ostatniej chwili odepchnął córkę na pobocze Michał Mieszko Skorupka

W Trzemuszce znajdującej się około 80 kilometrów od Warszawy miał miejsce niezwykle niebezpieczny wypadek. 44-letni kierowca forda wjechał w mężczyznę, który spacerował poboczem ze swoją 7-letnią córką. Pieszy w ostatniej chwili odepchnął dziewczynkę, dzięki czemu nie doszło do tragedii. Sam w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kierujący nie miał prawa jazdy, był też pod wpływem alkoholu. Sprawa trafi do sądu.