Niecodzienne spotkanie z kangurem. Zwierzę uciekło z rancza i skakało po ulicy. Mieszkańcy Słupna zawiadomili policję

Kangur uciekł z pobliskiego rancza

Jak się okazało, kangur uciekł z pobliskiego rancza. Policjanci skontaktowali się z właścicielami zwierzęcia.

Na szczęście, zwiedzając okolicę, egzotyczny turysta wskoczył na pobliską posesję, gdzie został zamknięty - przekazała sierż. szt. Monika Jakubowska.

Służby przekazały w komunikacie, że właściciel kangura zadbał o to, by zwierzę bezpiecznie powróciło do swojego rancza.