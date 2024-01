Niecodzienne zdarzenie na Mazowszu. 71-latek ostrzelał drzwi sąsiada, bo nie kosił trawy i nie zagrabiał liści. Emerytowi grozi więzienie Michał Mieszko Skorupka

Mieszkaniec jednego z domów wielorodzinnych znajdujących się na terenie gminy Łosice zdecydował się użyć wiatrówki do ostrzelania drzwi swojego sąsiada. Tłumaczył, że zrobił to ponieważ, "tamten go wyzywał i przez całe lato oraz jesień nie kosił trawy ani nie zagrabiał liści”. 71-latek może znaleźć się w poważnych tarapatach. Jak informuje policja, grozi mu nawet pozbawienie wolności.