Nietypowe i mało znane miejsca na Mazowszu. Idealne do odkrywania w weekend

Pomiechówek, a dokładniej Park Dolina Wkry to z pewnością jeden z tych obszarów na Mazowszu, który obowiązkowo trzeba odwiedzić w ładny weekend. Warto wybrać się tu na jednodniową wycieczkę, nie tylko z dziećmi. Do Pomiechówka dojedziecie samochodem (ok. 30 minut drogi, jak do lotniska w Modlinie) lub pociągiem Kolei Mazowieckich (ponad godzina drogi, przystanek "Pomiechówek" w kierunku Mławy). Po przyjeździe należy skierować się na ul. Nasielską 1b, gdzie rozpoczyna się niesamowita przygoda. Więcej o tym miejscu przeczytasz tutaj.

Szymon Starnawski