Nowa premiera w Teatrze Imka. Ta sztuka może radykalnie zmienić twoje życie miłosne

Myślisz, że masz wspaniałe życie seksualne? Naprawdę w to wierzysz? Może razem to sprawdzimy?

„TO TYLKO SEX!” to rozpustnie śmieszna i interaktywna sztuka dla dorosłych! To wielki przebój West Endu w opracowaniu artysty kabaretowego Szymona Jachimka – związanego z kabaretem Limo. Reżyserem sztuki jest Giovanni Castellanosa - znany z reżyserowania hitu BOEING, BOEING. Z takim składem „TO TYLKO SEX!” z całą pewnością okaże się jednym z najlepszych spektakli komediowych tego sezonu! Aktorka Olga Bołądź z dużą dozą pikanterii i humoru przedstawi cenne rady i wskazówki które wzbogacą życie erotyczne wszystkich, bez wyjątków .

Jeżeli jednak jesteś jednym z niewielu szczęśliwców, którzy nie mają problemów ze swoim życiem seksualnym :) – nie rezygnuj z dobrej zabawy – przyjdź, przyprowadź znajomych i podziel się swoją radą! Humor i śmiech pozwolą na większą otwartość z przymrużeniem oka . Kup bilet na hit „TO TYLKO SEX!” – duża dawka śmiechu przez łzy gwarantowana! Gorąco zapraszamy!

Warszawska PREMIERA już 11-13 września w Teatrze IMKA!