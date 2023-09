Nowa siedziba Narodowego Muzeum Techniki i Muzeum Ziemi w nowej formie

Muzeum kilka lat temu znalazło się w trudnej sytuacji. – Udało nam się, upadające, niestety, wtedy, Narodowe Muzeum Techniki uratować (…). To jest właśnie pewien dowód na to, że można w dobry sposób organizować nasze życie społeczne, także rozwijać instytucje kultury – podkreśla Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Kłopoty muzeum były poważne i groziły tym, że placówka będzie musiała zakończyć funkcjonowanie. Olbrzymi dług wobec Pałacu Kultury i Nauki sprawił, że wystawa straciła siedzibę. W 2017 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło działania mające uratować zbiór eksponatów, ale i samą instytucję. – To był rok 2016, kiedy dowiedzieliśmy się w MKiDN, że Muzeum Techniki, to, które moje pokolenie od zawsze znało, mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki, umiera. Taka była informacja, nie było chętnych, żeby reanimować. Myśmy wtedy podjęli decyzję, że uratujemy to muzeum. Zwróciliśmy się o pomoc do miasta, do Ministerstwa Edukacji i Nauki, w połowie 2017 r. powołaliśmy instytucję nową, Muzeum współprowadzone przez te trzy instytucje, spłaciliśmy długi, porozumieliśmy się z dotychczasowym właścicielem i dziedzicem tego miejsca, dorobku. Uratowaliśmy Muzeum Techniki - przypomniał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas uroczystej inauguracji Narodowego Muzeum Techniki w grudniu 2022 r.