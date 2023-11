Nowy musical w Teatrze Muzycznym ROMA. Premiera „tik, tik… BUM!” już w najbliższą sobotę

W najbliższy weekend w Teatrze Muzycznym ROMA odbędzie się premiera pop-rockowego, kameralnego musicalu "tik, tik… BUM!" (oryg. "tick, tick… BOOM!"). Jest to musical na troje aktorów napisany przez amerykańskiego kompozytora i dramaturga Jonathana Larsona - późniejszego autora musicalu "Rent", a także zdobywcy nagród Tony i Nagrody Pulitzera.

Bohaterem fabuły jest obchodzący trzydzieste urodziny sfrustrowany kompozytor i autor, który bezskutecznie usiłuje zrobić karierę na Broadwayu. Musical jest de facto autobiografią Larsona, przepełniony gorzkimi, ale zarazem dowcipnymi obserwacjami dotyczącymi show-biznesu, codziennego życia w Nowym Jorku w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, świata korporacji i związków międzyludzkich.

Jest to przepiękny musical o relacjach między naszymi bohaterami, o tym czy wybrać twórczość, czy miłość, czy przyjaźń. Musical opowiada też o kłopotach młodego twórcy, który jest niezwykle uzdolniony, ale nie niestety nie znajduje możliwości wystawienia musicalu. Przypominam, że ten musical został wyreżyserowany w wersji filmowej przez Lin Manuel Mirandę, twórcę "Hamiltona". Natomiast ta wersja sceniczna jest niezwykle ciepła, przyjemna, miła. Jest i do płaczu, i do śmiechu, i przede wszystkim do zaangażowania w to, co się tutaj dzieje. Obok tego musicalu na pewno nie można przejść obojętnie - podkreślił Wojciech Kępczyński, dyrektor Teatru Muzycznego ROMA oraz reżyser musicalu "tik, tik… BUM!".