„Aida”. Musical Eltona Johna i Tima Rice'a już wkrótce w warszawskim Teatrze Roma [ZDJĘCIA]

Premiera na Broadwayu odbyła w 2000 roku i przez ponad cztery lata zagrano prawie dwa tysiące przedstawień tego tytułu. Musical otrzymał cztery nagrody Tony (m.in za najlepszą muzykę oryginalną), a „Time Magazine” zaliczył go do dziesięciu najlepszych produkcji teatralnych roku 2000. Nic więc dziwnego, że po nowojorskiej premierze, inscenizacje tego tytułu pokazywane były w 20 krajach na całym świecie m.in. w Australii, Czechach, Holandii, Kanadzie, Korei, Japonii, Peru, Szwajcarii, a także na Węgrzech i we Włoszech. Teraz przyszedł czas na Polskę.

"Aida" - której akcja toczy się w starożytnym Egipcie - to opowieść o zakazanej miłości Aidy, nubijskiej księżniczki wziętej do niewoli przez Egipcjan i Radamesa, kapitana egipskiej armii zaręczonego z Amneris, córką faraona. Libretto jest oparte na operze Giuseppe Verdiego pod tym samym tytułem. Muzykę do słów jednego z najbardziej znanych autorów tekstów do licznych musicali, Tim'a Rice'a skomponował sam Elton John.

Przedstawienie będzie już dziewiętnastą premierą musicalową na Dużej Scenie Teatru Roma. Usłyszymy w nim tę samą muzykę pop z elementami reggae, gospel, rocka a także muzyki etnicznej i te same teksty, co w brodwayowskiej wersji. Możemy liczyć na ten sam scenariusz, to samo miejsce akcji i tych samych bohaterów. Inne będą kostiumy, inna choreografia i inscenizacja. Inni będą też aktorzy, a tym samym inna energia na scenie. Aż trudno w to uwierzyć, ale na otwarte przesłuchania do ról zgłosiło się blisko pół tysiąca kandydatów. Na ich podstawie wyłoniony został czterdziestoczteroosobowy zespół aktorów, wokalistów i tancerzy.