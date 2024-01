O krok od tragedii przy Dworcu Wschodnim w Warszawie. 29-latka leżała w śniegu i wołała o pomoc. Kierowcy nie reagowali

23 stycznia, w godzinach porannych, nieopodal Dworca Wschodniego w Warszawie doszło do bardzo groźnego zdarzenia. 29-letnia mieszkanka stolicy, przez dwie godziny leżała w śniegu i wołała o pomoc. Niestety, żaden z przejeżdżających ulicą Kijowską kierowców nie reagował na prośby kobiety.

Kobieta trafiła do szpitala

Ratownicy zbadali kobietę i po rozmowie z nią zdecydowali, że zabiorą ją do szpitala. Gdyby nie interwencja służb, sytuacja mogłaby skończyć się tragicznie.

Podobne historie z tragicznym finałem

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie doszło do dwóch podobnych sytuacji, które niestety nie doczekały się szczęśliwego finału. Pierwsza miała miejsce 12 stycznia w okolicach Krakowa. Policja poszukiwała tam 60-letniej kobiety, która potknęła się, złamała nogę i leżała w zaspie śniegu. Poszkodowana zadzwoniła do męża i poinformowała go o zdarzeniu. Jednocześnie nie umiała określić, gdzie się znajduje.

Służby odnalazły kobietę następnego dnia. Niestety, 60-latka już nie żyła. Jej ciało znajdowało się na granicy miejscowości Kocmyrzów i Luborzyca, około osiem kilometrów od miejsca zamieszkania zaginionej.