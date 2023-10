Ogród Świateł 2023 w Warszawie. W Powsinie rozbłysła kultowa wioska Smerfów. Tak wygląda magiczna wystawa

Wystawa błyskająca tysiącami światełek i kolorowych instalacji powróciła do Ogrodu Botanicznego PAN. Od 27 października znowu możecie wybrać się w niezwykłą podróż do bajkowego świata kreskówkowych bohaterów. Tym razem motywem przewodnim Ogrodu Światła jest kultowa wieczorynka - Smerfy.

Garden of Lights jako pierwszy ogród świateł na świecie prezentuje Smerfy w Warszawie! Spacer, na który chcemy Cię zaprosić, to nie tylko gratka dla dzieci, to rozrywka dla całej rodziny. Oprócz licznych atrakcji ze światłem w roli głównej czeka na Was strefa gastronomiczna z przekąskami i ciepłymi napojami - zachęcają do przyjścia organizatorzy.