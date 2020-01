Opłaty za parkowanie w Warszawie poszybują w górę. A to dopiero początek, bo ustawa pozwoli nawet na 18 zł za godzinę

Już teraz działa nowoczesny system egzekwowania opłat za parkowanie, który został testowo uruchomiony 7 stycznia 2020 r. i który okazał się wielkim sukcesem. Polega on na tym, że wyposażone w kamery samochody weryfikują na podstawie tablic rejestracyjnych czy kierowcy zaparkowanych pojazdów dokonali płatności za postój. System porównuje miejsca, w których zostały wykonane zdjęcia z bazą płatnych miejsc postojowych, a następnie weryfikuje, czy kierowca danego pojazdu zapłacił za parkowanie. Jeżeli nie, otrzyma wezwanie do wniesienia dodatkowej opłaty.

Szybko okazało się, że takie rozwiązanie jest bardzo skuteczne. Jak informuje nas Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM-u, po dwóch tygodniach (14 dni roboczych, od 7 do 24 stycznia 2020 roku) działania nowego systemu wystawiono 9006 mandatów. Oznacza to, że na jeden dzień przypada prawie 650 mandatów – a to wszystko przy zastosowaniu do kontroli zaledwie dwóch pojazdów.