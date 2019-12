Opłaty za śmieci, Warszawa 2020. Ceny wzrosną o 300 proc. i nie będą zależeć od metrażu

Drastyczne podwyżki za wywóz śmieci

W 2020 r. stolica będzie musiała przeznaczyć 925 mln zł na zagospodarowanie odpadami. W porównaniu do 2016 roku, kwota ta wzrosła o 300 proc. (z 323 mln zł). Średnia opłata na mieszkańca zwiększy się z 9,5 zł do 38 zł i nie będzie związana z metrażem. - Zmusiły nas do tego nowe przepisy przegłosowane w parlamencie. I nie tylko nas – Warszawę, ale wszystkie samorządy w Polsce. Razem z innymi samorządowcami alarmowaliśmy, jakie będą skutki nieprzemyślanych decyzji rządu - poinformował Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.