Ostrzelane autobusy w centrum Warszawy. Policja zatrzymała pięcioro podejrzanych. Mają od 13 do 16 lat Michał Mieszko Skorupka

Policjanci zatrzymali pięcioro podejrzanych nastolatków Aleksy Witwicki

Warszawska policja zatrzymała pięcioro podejrzanych w sprawie ostrzelania autobusów w centrum stolicy. Mają od 13 do 16 lat. W mieszkaniu, z którego miały być oddawane strzały, znaleziono dwie wiatrówki. Do zdarzenia doszło w sobotę 16 marca. Uszkodzeniu uległo pięć pojazdów - trzy należały do MZA, dwa były prywatne.