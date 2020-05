Otwarcie Multimedialnego Parku Fontann, Bieg Konstytucji i Wielka Defilada. Te wydarzenia nie odbyły się przez koronawirusa

Majówka 2020 zupełnie inaczej niż zwykle

Tegoroczna majówka jest zupełnie inna niż dotychczas. Nie było Biegu Konstytucji, hucznego otwarcia Multimedialnego Parku Fontann, Koncertu Gramy dla Europy, Festiwalu Europejskiego, Pikniku Europejskiego, Biegu Flagi, Wielkiej Defilady i wielu innych wydarzeń, które co roku przyciągały tłumy. To jest i będzie inny weekend majowy w Warszawie, który z pewnością zapamiętamy na długo. Przypomnijmy sobie, co działo się równy rok temu, 1-3 maja 2019 roku. Kliknij w zdjęcie poniżej, aby zobaczyć archiwalne zdjęcia.