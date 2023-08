Park Akcji "Burza" pod Kopcem Powstania Warszawskiego znów otwarty. "To miejsce jest świadkiem historii miasta"

- Park Akcji „Burza” to miejsce symboliczne dla całej Warszawy, dlatego znalazł się wśród 100 projektów, których realizację obiecałem mieszkańcom stolicy. Cieszę się, że możemy udostępnić ten park mieszkańcom właśnie dziś, w przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest tu wiele miejsc, które nawiązują do pamiętnych wydarzeń z 1944 r. Ale pojawiły się też nowe udogodnienia: ścieżka przyrodnicza, kładka wśród drzew czy strefa rekreacyjna dla dzieci. Warto odwiedzić to miejsce, nie tylko podczas tegorocznych obchodów – powiedział w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Park Akcji „Burza” świadkiem historii miasta

Ścieżki, tablice informacyjne, nowe rośliny i strefy rekreacyjne

Na szczyt Kopca można dostać się dwoma trasami. Jedna z nich wiedzie przez schody z miejscami do wypoczynku i podświetlanymi barierkami, a druga przez wybudowane od nowa wąwozy, których ściany są wykonane z gruzobetonu. Do ich uformowania wykorzystano gruz pozyskany podczas budowy. To nawiązanie do historii Kopca, który usypano po wojnie z gruzów stolicy.