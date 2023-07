Wiadukt bez dojazdów w Warszawie świętuje 10. urodziny. "Od dekady nie przejechał nim żaden samochód"

Po latach wydaje się, że w sprawie tej inwestycji w końcu widać światełko w tunelu. Tak twierdzą przynajmniej urzędnicy z Ursusa. Zapewniają, że droga powstanie.

"W marcu złożyliśmy dokumenty, czekamy na decyzję ZRiD. Gdy tylko ją dostaniemy, ruszy przetarg. Liczymy, że będzie to jesienią. Mamy już zarezerwowane środki na ten cel" – usłyszała nasza redakcja.

Jednak do tych zapewnień sceptycznie podchodzą sami aktywiści, przypominając, że budowa drogi dojazdowej miała się zacząć w tym roku, a lokalni radni znowu donoszą o trudnościach.

- To tylko pokazuje, że bez ustawy metropolitalnej na styku Warszawy i "obwarzanka" zawsze będą problemy, niezależnie czy chodzi o budowę tramwaju do Ząbek czy wiaduktu z Ursusa do Piastowa. A żaden rząd się do tego nie pali – tłumaczą aktywiści.