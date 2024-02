Co z problematycznymi przejazdami w Rembertowie i Wesołej? Jest porozumienie z PKP PLK. Jedna sprawa utknęła w KIO

Wiadukt w Rembertowie blisko, ale znowu z problemami

To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Rembertowa, którzy stoją czasem po kilkadziesiąt minut w korkach do przejazdu kolejowego. Niestety po raz kolejny jest wstrzymywana. Na wiadukcie wzdłuż ciągu ulicy Chełmżyńskiej znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstanie chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej sam chodnik. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu. Po jej wybudowaniu istniejący w ul. Chełmżyńskiej przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany. Wykonawca prac będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji. Podpisanie umowy w połowie roku prawdopodobnie będzie oznaczać zakończenie prac na początku 2026 roku.