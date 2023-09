Park linearny na Ursynowie w Warszawie. "Rozstrzygnęliśmy przetarg". Miasto ogłosiło wykonawcę inwestycji

Park linearny na Ursynowie. Co powstanie?

Park linearny na Ursynowie. Przetarg rozstrzygnięty

„Dobre wiadomości dla mieszkańców Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy i całego Miasto Stołeczne Warszawa – rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy. Wygrała firma Palmett” – ogłosił Zarząd Zieleni. Inwestycja będzie kosztowała 33,7 mln zł.

Jest to ta sama firma, która wcześniej wygrała przetarg na projekt parku.

Jeszcze do 2 października jest możliwość składania odwołań do rozstrzygnięcia postępowania. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 48 miesięcy na zrealizowanie inwestycji. Dodajmy, że wybrana propozycja była najtańszą opcją. Pozostałe firmy za budowę chciały od 44 do 58 milionów złotych.