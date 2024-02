Jak ustaliliśmy, budynek należy do prywatnego właściciela, który musiał wydać zgodę na mural. Miasto nie miało podstaw prawnych, by w tej sprawie interweniować. - Podobne akcje na miejskich obiektach są konsultowane ze mną i z biurem architektury. Jeżeli jest to zwykłe malowanie, na budynku prywatnym, to nie trafia to w żaden tryb (mimo wpisania do Gminnej Ewidencji Zabytków - red.) - tłumaczy nam Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.