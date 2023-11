Piąta edycja festiwalu Eufonie zgromadzi 750 artystów z 12 krajów. Start już w piątek

Piąta edycja Festiwalu Eufonie

Eufonie to spotkania z wybitnymi indywidualnościami artystycznymi ze świata muzyki, m.in. z Vadimem Gluzmanem, Leonorą Armellini, Bożeną Bujnicką, Agnieszką Rehlis, Tomaszem Koniecznym, Rafałem Bartmińskim, Michałem Barańskim, Grażyną Auguścik, Jarosławem Besterem i Bester Quartet, Robym Lakatosem, Thomasem Sanderlingiem, Zsoltem Nagy’em, Tomášem Netopilem, Markiem Mosiem, Anną Sułkowską-Migoń, ACh Duo, L.U.C.-em, proMODERN oraz wspaniałymi orkiestrami i chórami. Na ludowo zagrają Kapela Lipka i Zespół Olza. Podczas Eufonii usłyszymy również utwory i projekty prapremierowe, skomponowane na zamówienie festiwalu.

Z kolei podczas koncertu finałowego będziemy mogli usłyszeć "Jutrznię" - monumentalne dzieło Krzysztofa Pendereckiego na pięć głosów solowych, chór chłopięcy, chór mieszany i orkiestrę - łącznie ok. 230 wykonawców. Całość poprowadzi, występujący na Eufoniach po raz trzeci, węgierski dyrygent Zsolt Nagy. Tym wyjątkowym koncertem, podczas którego po raz pierwszy od pół wieku zostaną w Warszawie wykonane obydwie części dzieła, Narodowe Centrum Kultury (NCK) uczci 90. rocznicę urodzin kompozytora.

"Jeden z najciekawszych festiwali na świecie"

Nazwa festiwalu - Eufonie, który przy wsparciu Ministerstwa Kultury organizuje NCK, pochodzi z greki i oznacza "piękne brzmienie". Wykonawcy prezentują muzykę różnych epok i stylów, odwołując się do tradycji wspólnoty regionalnej krajów określanych jako Europa Środkowo-Wschodnia. W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in. utwory kompozytorów współczesnych, z których kilkoro, jak Lotta Wennäkoski z Finlandii, Mikołaj Górecki i Eric Sessler z USA czy Arzas Voskanyan i Vache Sharafyan z Armenii, będzie gośćmi festiwalu.

– Nie boję się w tym wypadku wielkich słów i jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeśli chodzi o repertuar i wielogatunkowość muzyki, jest to niepowtarzalny i jeden z najciekawszych festiwali na świecie – powiedział podczas konferencji prasowej Rafał Wiśniewski, dyrektor festiwalu.

To był kolejny wyjątkowy wieczór w katowickiej NOSPR. Orkiestrę poprowadził słynny dyrygent Leonard Slatkin, a w programie dominowała muzyka skomponowana za oceanem

– Festiwal w sposób komplementarny uzupełnia polski repertuar koncertowy o utwory nieznane lub rzadko wykonywane w Polsce. Jak co roku będziemy wspólnie odkrywać bogatą kulturę muzyczną krajów ościennych w nieoczywistych interpretacjach – dodał Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Nawiązując do tematu przewodniego festiwalu Mieczysław Kominek, przewodniczący rady programowej Eufonii, powiedział, że tradycje ludowe to problematyka mocno przez kompozytorów eksploatowana, "wplatanie elementów folkloru do muzyki wcale nie ludowej, może być efektem poszukiwania nowych inspiracji, wzbogacania języka kompozytorskiego, poszerzania środków wyrazu, a nawet demonstracją solidarności z uciśnioną warstwą społeczną".