Plac zabaw w parku Ujazdowskim zostanie ponownie otwarty. Tym razem na dłużej?

Trzeba przyznać, że plac zabaw w Parku Ujazdowskim to wyjątkowo pechowa inwestycja. Zanim został oddany do użytku, jego remont ciągnął się latami. Ostatecznie mieszkańcy efekt finalny zobaczyli po dwóch latach. Nie cieszyli się jednak zbyt długo. Po miesiącu urzędnicy poinformowali, że zamykają plac zabaw, ponieważ wymaga… prac konserwacyjnych. I to jeszcze nie koniec. Pod koniec listopada Zarząd Zieleni poinformował, że plac zabaw w Parku Ujazdowskim będzie nieczynny przez całą zimę. Jak to argumentowali? „Obecne na placu pagórki mogą pokryć się lodem, co będzie stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci i utrudni właściwe korzystanie z tego miejsca". Wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby nie fakt, że zimy tej zimy nie widzieliśmy.

Więcej: Plac zabaw w parku Ujazdowskim nieczynny przez całą zimę. Bo górki mogą pokryć się lodem

Otwarcie niebawem

Jak informuje Radio Kolor, obecnie na placu zabaw w Parku Ujazdowskim trwają prace konserwacyjne, które zbliżają się już do końca.