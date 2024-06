Plebiscyt Mistrzowie Motoryzacji. Znamy laureatów w całej Polsce

Plebiscyt Mistrzowie Motoryzacji to coroczne wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają tysiące zmotoryzowanych Czytelników dzienników Polska Press. To nie tylko konkurs, ale także wyjątkowa okazja, aby wyróżnić tych, którzy swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem kształtują polską branżę motoryzacyjną. W tegorocznej edycji, która odbyła się w nowej, odświeżonej formule, emocje sięgnęły zenitu.

Nowa formuła - więcej kategorii, więcej zwycięzców

Anna Geisler, koordynatorka akcji Mistrzowie Motoryzacji, już przed rozpoczęciem plebiscytu z dumą zapowiadała zmiany:

- Nagrodzimy nie tylko mechaników, warsztaty samochodowe, instruktorów i szkoły jazdy, ale także kierowców i firmy spedycyjne. Powstanie ranking najbardziej polecanych specjalistów z branży motoryzacyjnej. W tym roku po raz pierwszy w plebiscycie Mistrzowie Motoryzacji zostaną przyznane nagrody w dwóch nowych kategoriach: Kierowca Roku i Firma Transportowa Roku.

Te nowe kategorie to odpowiedź na prośby i sugestie Czytelników dzienników grupy Polska Press. Już przy poprzedniej edycji akcji pojawiły się głosy, że w całej motoryzacji ważni są również Ci, którzy siedzą za kółkiem, wszak to jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce. Dość napisać, że zawodowych kierowców jest w naszym kraju ponad 700 tysięcy! Organizatorzy z przyjemnością nagrodzili Ich w plebiscycie, a Oni z radością te wyróżnienia odebrali.

- Powiem tak, to było niesamowite doświadczenie! A zaczęło się wszystko od tego, że znajomi z firmy powiedzieli, że w głosowaniu idę z kolegą łeb w łeb. Totalnie nie wiedziałem, o co chodzi. Sprawdziłem i... wszedłem w to na całego! Udostępniłem informację o tym, że biorę udział w akcji Mistrzowie Motoryzacji na Facebooku. Tak się wszystko zaczęło. W tej całej zabawie wspierali mnie znajomi i rodzina. Przeżyłem wielki szok już w momencie, kiedy wygrałem w województwie, ale koledzy z firmy nie dali za wygraną. Głosowali i głosowali, aż wygrałem w całej Polsce! Nie mogę nadal w to uwierzyć. Nigdy w życiu nic nie wygrałem, a tu się dowiaduję, że wygrałem samochód! Do tej pory nie mogę się z tego otrząsnąć. Jak odbiorę swoje nagrody, to zrobię imprezę – mówi Kamil Skibiński, zwycięzca kategorii Kierowca Roku.

Firmy Spedycyjne - dumni ambasadorzy polskiej gospodarki

Druga nowa kategoria poświęcona była firmom spedycyjnym, które odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce. - To ważna gałąź naszej gospodarki. Pod względem transportu drogowego Polska jest na pierwszym miejscu na europejskim rynku! Już od kilku lat branża transportowa na starym kontynencie jest zdominowana przez polskie firmy transportowe. Pod tym względem wyprzedziliśmy wcześniejszego lidera, jakim były Niemcy. Według szacunków ponad 20 procent europejskiego rynku transportowego jest obsługiwane przez polskie firmy, których jest w naszym kraju ponad 100 tysięcy - wyjaśnia Anna Geisler.

Emocje, pasja i poczucie docenienia.

Dla kierowców, mechaników, instruktorów jazdy oraz dla właścicieli warsztatów i firm transportowych udział w plebiscycie to wyjątkowa szansa na budowanie marki osobistej oraz firmowej. Zwycięstwo lub wyróżnienie w takiej akcji to nie tylko powód do dumy, ale również znaczący atut na rynku pracy i w kontaktach biznesowych. Plebiscyt Mistrzowie Motoryzacji to jednak także niesamowite emocje! Każdy głos, każda nominacja, każda ceremonia wręczenia nagród to momenty pełne wzruszeń, radości i dumy. To święto wszystkich, którzy codziennie wkładają serce i duszę w swoją pracę w branży motoryzacyjnej. - Bardzo się cieszę, bo można powiedzieć, że pierwszy raz w życiu coś wygrałem. Były emocje, ale naprawdę – ta akcja jest super! To był pierwszy raz, gdy brałem udział w czymś takim i pozostaje tylko się cieszyć, że taki plebiscyt jest. Odbieram go bardzo pozytywnie. Cieszyłem się z każdego dnia, każdego SMS-a. Ta akcja była dla mnie wielkim przeżyciem i bardzo mi się podobało - podkreśla Piotr Gwizdała, zwycięzca kategorii Instruktor Jazdy Roku.

Plebiscyt Mistrzowie Motoryzacji, którego patronem jest ogólnopolski magazyn Motosalon oraz serwis internetowy motofakty.pl, to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również doskonała okazja, by zostać docenionym przez klientów i współpracowników. Każda nagroda to dowód uznania za ciężką pracę, zaangażowanie i profesjonalizm. - Głównie wspierały mnie żona, córka i przyjaciółka. To one zrobiły jeszcze więcej niż ja, one napędzały mój sukces. Oprócz tego, że rodzina mnie wspierała, miałem panią Asię i jej córkę Olę, które w ubiegłym roku zrobiły prawo jazdy i muszę powiedzieć, że im nawet bardziej zależało na wygranej niż mnie! Codziennie byliśmy w kontakcie, bardzo to przeżywały – dodaje Piotr Gwizdała.

Ależ to są Fury i Motocykle!

Prędkość, technologie, estetyka i emocje – to coś, co napędza serca wielu pasjonatów motoryzacji na całym świecie. Dla Nich samochód czy motocykl to nie tylko metalowa maszyna, ale prawdziwy przyjaciel, któremu oddają swój czas, uwagę i miłość. Towarzyszą Im w codziennych podróżach, ale także w najbardziej wyjątkowych momentach życia. Właśnie tę miłość uczczono także w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji.

W kategorii Ale Fura! oraz Ale Motor! Otworzyły się drzwi dla tych, którzy nie tylko posiadają pojazdy, ale naprawdę nimi żyją. Była to wyjątkowa okazja, by podzielić się historią swojego samochodu czy motocykla z innymi i pokazać światu, dlaczego właśnie ten pojazd jest tak ważny. - W moim motocyklu wyjątkowe jest to, że został przemontowany od zera, od pierwszej śrubeczki. To nie jest egzemplarz, który wyszedł z fabryki, ale został kompletnie przerobiony. Nie tylko przeze mnie, bo już wcześniej ktoś zaczął swój projekt. Ja postanowiłem go dokończyć. To jest zupełnie coś innego niż na początku. Jest inspirowany moją własną wyobraźnią. Jest naprawdę wyjątkowy, gdziekolwiek się pojawi, to budzi bardzo duże zainteresowanie. Ludzie się zatrzymują i zadają wiele pytań – opowiada Łukasz Szeflinski, zwycięzca kategorii Ale Motor!

Klasyki i cuda techniki

Każdy pojazd, który znalazł się w galerii plebiscytu, odzwierciedla poświęcenie i oddanie jego właściciela, a także stanowi dumę i inspirację dla całej społeczności pasjonatów motoryzacji. Wśród zgłoszeń znalazły się zarówno klasyczne auta z długą historią, jak i nowoczesne cuda techniki, o które właściciele dbają z miłością godną najszlachetniejszego uczucia. - Od lat zbieram samochody, ostatnie 10-15 lat to samochody amerykańskie. Trochę ich nazbierałem i chciałem je w końcu pokazać, a przynajmniej jedno z tych aut, dlatego wziąłem udział w akcji Mistrzowie Motoryzacji. Moje auto jest nietuzinkowe, rzadko spotykane na naszych drogach, tym bardziej cieszę się, że się spodobało – mówi Łukasz Gańcza, zwycięzca kategorii Ale Fura!

W ramach akcji organizatorzy zanurzyli się głębiej w świat motoryzacji, zapowiadając specjalny kalendarz na rok 2025, który będzie pełen zdjęć i inspiracji dla wszystkich miłośników pojazdów. To piękne samochody i motocykle, które właściciele kochają i pielęgnują z niezwykłą starannością i oddaniem. Dodatkowo najbardziej wyjątkowe auta i motocykle, wybrane przez Czytelników, zagoszczą na okładce specjalnego dodatku do gazet Polska Press, w którym podsumowana zostanie cała akcja i zostaną zaprezentowani Mistrzowie Motoryzacji. - Już teraz wiem, że kalendarz który dostanę ze zdjęciem swojego samochodu, zajmie szczególne miejsce w moim domu. Tak, abym patrząc na niego, mógł sobie przypomnieć, że brałem udział w tej akcji i wygrałem. Wręczę też kalendarze najbliższym osobom – dodaje pan Łukasz Gańcza.

Laureaci akcji zapewniają, że także w przyszłym roku wezmą udział w plebiscycie Mistrzowie Motoryzacji, ponieważ była to dla Nich niesamowita przygoda. - W przyszłym roku też będę startował, bo mamy nowy projekt na kolejny motocykl, więc w następnym roku dam coś innego. Będzie całkiem inny i o wiele lepszy. Już wtedy się odważę wziąć udział całkiem na luzie. Muszę się odwdzięczyć koleżance, bo to dzięki niej się o wszystkim dowiedziałem – zaznacza Łukasz Szeflinski. Tegoroczni uczestnicy zachęcają innych do wzięcia udziału w kolejnej edycji. - Polecam wszystkim! To jest niesamowita przygoda – podkreśla Kamil Skibiński.

Niezapomniane święto motoryzacji

Uroczyste zakończenie plebiscytu odbędzie się podczas MUBI DUB IT Tuning Festival. W tym roku pasjonaci klasyków, samochodów modyfikowanych, supercarów i driftu spotkają się 22-23 czerwca podczas targów w Kielcach. Wielkie emocje, zapach palonej gumy i ryk silników sprawią, że Kielce staną się europejską stolicą motoryzacji. To doskonała okazja, by spotkać się z ludźmi o podobnych pasjach, zobaczyć niesamowite pojazdy i poczuć prawdziwe emocje na torze driftowym.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów w ogólnopolskich kategoriach z całego kraju

Auto Detailing Roku

LENIO CAR Detailing, Rudna Wielka 33C TK Alibaba, Częstochowa, Tartakowa 15/21 Picuś Glancuś detailing & auto spa, Radom, Lotnicza 18 Firma Transportowa Roku KOSPI PRZEMYSŁAW KOTLICKI, Tuszyn, Brzezińska 13 JARO Transport & Logistics, Szczecin, Kablowa 1/ 3 Dedykowany Transport Międzynarodowy, Żywiec, Wesoła 64A Mistrz Motoryzacji Kamil Skibiński, JARO Transport & Logistics, Szczecin Piotr Gwizdała, Szkoła Jazdy Modraczek, Bydgoszcz Piotr Gostrowski, TLS Klimków Kowalczyk, Strzelin

Szkoła Jazdy Roku OSK Smile, Ostrowiec Świętokrzyski, Al. 3 Maja 4 Girls School Szkoła nauki jazdy dla kobiet, Łódź, Al. Kościuszki 3 OSK Dwójka, Mrągowo, Brzozowa 16 Warsztat Samochodowy Roku Auto Serwis Kendal, Rąbień, Hiszpańska 2 CUNEO Modern Car Care, Wola Rafałowska 12A Findysz Władysław Zakład Mechaniki Samochodowej, Krosno, Sikorskiego 16

ALE FURA! 2024 GMC Top Kick,1995, Łukasz Gańcza Nissan Micra, 2000, Wojciech Rzeźniczek Fiat 126p, 1988, Wieslaw Trojnacki Dodge RAM 2006, Tomasz Zubowicz Fiat 126p, 1990, Kamil Kamiński ALE MOTOR! 2024 BMW K1100 LT, 1994, Łukasz Szeflinski Moto Guzzi Griso 1200 SE, 2017, Katarzyna Jaskulska Honda Goldwing 1500, 1997, Marek Siedlarski Suzuki GXR, 2002, Grzegorz Guluk Junak M10, 1964, Tomasz Rowicki Poniżej znajdziecie też wyróżnionych w poszczególnych województwach:

podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, ślaskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim, małopolskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim

